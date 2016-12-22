​Стол ломится

Новосибирцы с полными тележками выстроились в очереди к кассам гипермаркетов — горожане начинают закупки к новогоднему столу. Корреспондент НГС.НОВОСТИ посетил 20 декабря популярные гипермаркеты и сравнил цены на востребованные продукты. А также выяснил, насколько они подорожали по отношению к прошлому месяцу.​

Накануне нового года корреспондент НГС.НОВОСТИ проехал по гипермаркетам и сравнил цены на популярные именно в конце декабря продукты. Были изучены цены в трех гипермаркетах — «Гиганте» и «Ленте», расположенных в Октябрьском районе, и «Ашане» из «Сибирского Молла».





Сравнивались ценники на свежие огурцы, томаты, развесную красную икру, соленую селедку, мандарины с апельсинами, консервированный зеленый горошек, куриные тушки, говяжье и свиное филе, а также шампанское.







Судя по ценам в гипермаркетах и данным Новосибирскстата, из этого новогоднего продуктового набора недавно резко подорожали огурцы, несмотря на то что они выращиваются в теплицах в Новосибирской области. Настолько же сильно упали в цене цитрусовые и красная икра, которые, как известно, в Новосибирской области не выращиваются.







Свежие длинноплодные огурцы, по данным Новосибирскстата, в ноябре стоили в среднем 83 руб. за 1 кг. Но в декабре они начали резко прибавлять в цене. Например, 19 декабря их цена к предыдущей неделе стала больше на 16 %.







Огурцы в «Ашане» стоили 109 руб. (тепличный комбинат «Толмачевский») и почти 161 руб. (комбинат «Емельяновский»). В «Гиганте» огурцы стоили почти 180 руб. В «Ленте» еще выше: без карты 1 кг огурцов обойдется в 253 руб.







Правда, наличие карты «Ленты» цену снижает почти в 2,5 раза — до 109 руб.







«Конкретно в нашем агрокомплексе такая причина: дефицит огурца, который мы выращиваем самостоятельно. Возрастающий спрос и просто дефицит объемов. Но мы же мониторим ситуацию каждую неделю по конкурентам и тоже видим рост цен конкретно по огурцу», — прокомментировала корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель коммерческого директора торгового холдинга «Сибирский Гигант» Евгения Семенова.







В «Гиганте» поднялись цены и на томаты — почти 130 руб. против средних на ноябрь 113, по данным статистики. В «Ашане» томаты стоят около 105 руб., а в «Ленте» еще дешевле — 90 руб.







Основная масса изученных продуктов была примерно на том же ценовом уровне, что и средние показатели Новосибирскстата на прошлый месяц. Мандарины в «Ашане» — 95 руб., в «Ленте» без карты — та же цена, но по карте уже 69. В «Гиганте» — 90 руб. Апельсины: «Ашан» — 69 руб., «Лента» — 90 руб. без карты и 50 по карте, «Гигант» — 80 руб. В ноябре апельсины стоили в среднем по городу около 100 руб.







Консервированный зеленый горошек самый дешевый в «Гиганте» — можно купить за 23–25 руб. за банку 310 г. В «Ленте» банка 420 г собственной марки «365 дней» стоит 23 или 22 руб. (в зависимости от наличия карты), а в «Ашане» — 23 (тоже своя марка «Каждый день», 400 г).







Соленая селедка, по данным Новосибирскстата, стоила в ноябре 218 руб. за 1 кг. В магазинах можно найти весовую селедку как дороже, так и дешевле. Самая недорогая в «Ленте» стоит 138 и 131 руб., в «Ашане» — 172. В «Гиганте» весовой селедки 20 декабря в продаже не было, а самая дешевая, упакованная в полиэтилен, стоила почти 212 руб. — или на 10 руб. меньше по карте.







Самое дешевое шампанское (именно с надписью на этикетке «шампанское», а не «винный напиток») везде стоит одинаково. В «Ашане» — 164 руб. («Российское полусухое» из Ставропольского края), в «Гиганте» цена та же, но уже на «Российское полусладкое» из Санкт-Петербурга, а в «Ленте» — 165 по карте («Российское брют», Ставропольский край), но на 8 руб. дороже без карты.







Что касается мяса, то тут все не так однозначно. Новосибирскстат сообщает, что в ноябре средняя цена на мясо (без костей) по городу была 449 руб. на говядину и 366 руб. на свинину. Примерно этих цифр придерживается «Ашан»: 449 руб. на тазобедренную часть говядины и 290 руб. на свиной окорок.







В «Ленте» говядина стоит дешевле — почти 410/390, а свинина (вырезка) дороже — 420/400. В «Гиганте»: говядина — 470 руб. (скидок 20 декабря не было), свинина (окорок) — 305/290.







Целая курица в Новосибирске месяц назад стоила почти 135 руб. за 1 кг. На 20 декабря в «Ашане» самая дешевая курица стоила 108 руб., в «Ленте» — 142/109, а в «Гиганте» — 129/123 (потрошенный бройлер).







Резкое снижение цен можно было заметить на красную икру. Если в ноябре в среднем по городу за 1 кг этого деликатеса просили 3398 руб., то в декабре в «Гиганте» за 1 кг лососевой хотят 2407/2287, в «Ашане» — 3203, а в «Ленте» — 2458/2581 руб.







Притом 20 декабря в «Ленте» было объявлено об однодневном снижении цен на ряд товаров, среди которых была икра, поэтому именно в этот день она стоила 1720 руб. Правда, угадать, когда будет очередное снижение и на что, вряд ли возможно. Можно прийти с надеждой, что снизят цены на икру, а попасть на акцию скидок на памперсы.







И еще что надо знать: набрать впрок каких-нибудь недорогих продуктов в рамках очередной рекламной акции вам вряд ли удастся. Во многих гипермаркетах на товары с самыми низкими ценами обычно вводят ограничение: не больше 5 кг (или 5 штук) на один чек. И даже в течение одного дня. Хорошо хоть, как в советские времена, кильку в томатном соусе не заставляют брать в нагрузку к дефицитным в те годы мандаринам.