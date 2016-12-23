Нарядили красоту

Елки-айсберги, звери на ветках и слон вместо Деда Мороза — НГС.НОВОСТИ посмотрели, как украсили кабинеты в Новому году чиновники, врачи и «белые воротнички»

​До Нового года осталось чуть больше недели, и многие новосибирцы уже нарядили елки у себя дома. Новогоднее настроение проникло и в офисы — сотрудники разных организаций Новосибирска активно украшают кабинеты и ставят елки возле рабочего стола. НГС.НОВОСТИ узнали, как выглядят елки в мэрии, правительстве НСО, в театрах, больнице и офисах известных организаций Новосибирска, — и предлагают вам поделиться фото елочки, которая стоит у вас на работе.





Год назад новосибирцы возмутились, что после ремонта в оперном театре не поставили традиционную елку на Новый год. В этом году НОВАТ решил исправиться и нарядил сразу три искусственные ели.











Роскошная елка под потолок в правительстве Новосибирской области — одна из самых больших, ее высота 4,5 метра.











В мэрии елка не такая большая, зато очень яркая и блестящая — ее установили на лестнице прямо напротив входа в здание.









В клинике Мешалкина наряженные елки стоят в каждом отделении, и резон понятен: ведь многие пациенты встретят там новогоднюю ночь.











Накануне Нового года в отделении нарушений ритма сердца медики вместе с пациентами даже мастерили елочные игрушки — делали фигурки снеговиков и расписывали елочные шары.









Елка-айсберг стоит в пингвинарии зоопарка. Для ее украшения понадобилось более 150 игрушек — на ветках елки поселились игрушечные совы, белки, птицы и медвежата. Декораторы цветочной лавки ArtFlower рассказали, что пингвины с любопытством наблюдали за тем, как они наряжают елку.









Елочку в аэропорту «Толмачёво» украшают десятки серебристых шишек. Ее поставили рядом с зоной прилета, чтобы каждый пассажир немного порадовался, прилетев в Новосибирск. Прежде чем выйти в ледяной космос суровой сибирской погоды.

У нас уже новогоднее настроение 🎄 А у вас? А ещё сегодня день рождения у нашей неподражаемой Черновой Натальи Исааковны🎉 Фото опубликовано NSU EF (@ef.nsu) Дек 7 2016 в 11:02 PST

А эту скромную елочку нарядили на экономическом факультете НГУ еще в начале декабря. Кажется, для новогоднего триколора не хватает только белой гирлянды на самом верху деревца.











Елку в Центре финансовых технологий уже завалили подарками. А вместо Деда Мороза под елкой стоит символ компании — красный слон.









В компании «2ГИС» решили, что одной елки будет мало, и нарядили деревья на каждом этаже, расставили снеговиков и Дедов Морозов и украсили кабинеты.









В кинотеатре «Победа» елку нарядили золотыми игрушками — получилось весьма стильно. Кстати, рядом с самим кинотеатром не сегодня-завтра должны поставить еще одну. Напомним: в прошлом году это было высокое дерево, увитое гирляндой в виде кинопленки.









А в офисе «Ростелекома» елку нарядили по-домашнему: кресло, телевизор, стеллажи... Не хватает только стола с оливье и бутербродами.









В офисах Сбербанка елки вышли весьма скромными, будто их еще не нарядили полностью.









На 13-м этаже Центра информационных технологий Академпарка стоит 7-метровая елка, которую ежегодно наряжают сотрудники. Всего в двух башнях Центра технологического обеспечения поставили 20 елок и украсили их более чем 600 игрушками и 30 электрическими гирляндами общей протяженностью 110 метров, рассказали работники центра.









А эту елку нарядили суровые сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. «Наряжают елку Управления традиционно "силовики" — судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и бойцы группы быстрого реагирования, тем самым демонстрируя, что красота и вера в Новогоднее Чудо объединяет всех вне зависимости от пола, рода деятельности, богатства или социального положения», — рассказали приставы.









Ну и, конечно же, не упустим повода похвастаться — так выглядит елочка, которую нарядили в редакции НГС.НОВОСТИ.







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