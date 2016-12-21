Сексуальные беженцы 

Огромная семья сбежала из Германии в Новосибирскую область от уроков сексуального просвещения — теперь они стали героями российского ТВ

Сексуальные беженцы 

​18 декабря в Кыштовку — село на севере Новосибирской области — приехала из Германии семья Мартенс, — главной причиной переезда они объявили  сексуальное просвещение в немецких школах. На родине семья стала героем местных СМИ, теперь сюжет о них в Новосибирской области снимает Аркадий Мамонтов, известный телевизионными разоблачениями козней Запада.

18 декабря в Кыштовку — село на севере Новосибирской области — приехала из Германии семья Мартенс, — главной причиной переезда они назвали сексуальное просвещение в немецких школах.

 

Ойген (теперь снова называющий себя Евгением) и Луиза Мартенс эмигрировали из Омской области в Германию в начале 1990-х, там познакомились и поженились. Теперь у них 10 детей от полутора до пятнадцати лет.


В 2012 году семья, жившая в небольшом городке в земле Северный Рейн-Вестфалия, стала известна среди сторонников консервативных ценностей — после того, как 10-летняя Мелитта Мартенс отказалась посещать уроки сексуального просвещения в школе, сообщил Евгений корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Проблему Евгений Мартенс объясняет так: «10-летним детям объясняют, что такое оргазм, откуда берется ребенок, называют по имени все половые органы, все это наглядно продемонстрировано на картинках... Когда это началось, Мелитта почувствовала себя неловко, и сама приняла решение, что не хочет. Мы уже говорили об этом дома, поэтому она знала, что ее ждет. Мы считаем, что эта информация приводит к тому, что дети становятся замкнутыми, начинают стесняться друг перед другом. Мы заметили эти проблемы на старшем сыне, которому сейчас 15, и с ним мы как-то это пропустили».


За прогулы Мелиттой обязательных уроков родителей приговорили к штрафу в размере 150 евро, а за отказ платить штраф из принципа чету Мартенс приговорили к одному дню тюрьмы (Луизу освободили от наказания, так как она была беременна), сообщало в 2013 году, описывая инцидент, издание Der Westen.


В ходе этой истории Мартенсы стали заметными фигурами в германском движении «обеспокоенных родителей», протестующих против сексуального воспитания. Так, в 2014 году они приняли участие в крупном митинге перед Кёльнским собором, собравшим около тысячи протестующих (по информации Süddeutsche Zeitung), вдохновленным в том числе и их историей. На фото и видео с митинга взрослые стоят с плакатами «Дайте детям наслаждаться детством», а дети-дошкольники — с плакатами «Мне нужна любовь и не нужен секс».


Сексуальные беженцы 


После этого, по словам Евгения Мартенса, школа смирилась с нежеланием Мелитты изучать устройство своего тела. «Они больше не хотели шума, потому что мы дали стране угля тогда», — смеется Евгений.


Однако, по его словам, семья все равно решила переехать, чтобы избежать конфликта по поводу младших детей. «Наша цель переезда была перенять ответственность за воспитание детей. Мы не согласны с тем, что какие-то развращенные дяди в школе думают, что они имеют право на воспитание детей. Я считаю, что детям нужно оставить детство. Родители лучше знают, в каком возрасте и какую информацию давать, а преждевременно возбуждать в детях интерес ко всему этому — это неправильно», — утверждает он.


В немецкой прессе во время инцидента с Мелиттой писали, что семья принадлежит к течению Organische Christus-Generation («Органическое поколение Христа»), глава семейства это подтверждает. «Сейчас мы не принадлежим ни к одной церкви. Мы были воспитаны баптистами, но потом там возникли сложности», — говорит он.


Лидер движения OCG Иво Засек считается в Европе одиозным деятелем (так, например, крупная швейцарская газета Tages-Anzeiger припоминает Засеку связи с ультраправыми и репутацию отрицателя Холокоста; статья в Tages-Anzeiger завершается напоминанием, что Засек призывает к телесным наказаниям детей).


Евгений Мартенс, впрочем, не хочет, чтобы в его поступках видели религиозное предписание, и настаивает, что речь идет о личном выборе.


В Кыштовку Мартенсы приехали по госпрограмме переселения соотечественников и свидетельствуют, что люди из администрации района встретили их хорошо. 


Им помогают местные журналисты, к тому же они привезли с собой московских: съемочную группу «Авторской программы Аркадия Мамонтова» с государственного телеканала «Россия», следящей за их судьбой уже несколько лет.


В Германии отец семейства работал столяром, слесарем и специалистом по техосмотру. На новом месте он планирует стать фермером и рассчитывает, что его дети смогут сохранить целомудрие в Кыштовской школе.


«Когда Мелитта заходит в класс, а кто-то ругается матом, — они умолкают при ней. Я думаю, здесь будет та же ситуация. Каждый из нас имеет влияние на ближнего своего». 


При этом Евгений не исключает, что проблемы со школой могут возникнуть на новом месте: «Конечно, я знаю, что в России сейчас делается ударение на семью, на моральные ценности, но нельзя забывать, что те же структуры, которые ввели в Европе секс-просвет, внедрены и в Россию».


Как вы считаете, нужны ли в школе уроки сексуального просвещения в каком-либо виде?

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Елена Полякова
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости), скриншот derwesten.de

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