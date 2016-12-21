Копеечное расследование

​​После скандала с резким повышением тарифов на ЖКХ депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров заключил сделку о покупке одной акции компании «СИБЭКО» — он намерен проверять ее деятельность в статусе совладельца, получив доступ к внутренним документам компании.

Об этом Бурмистров рассказал НГС.НОВОСТИ 20 декабря, предоставив редакции копию поручения от 19 декабря о передаче ему одной акции компании. В течение нескольких дней депутат ожидает получить выписку из реестра акционеров «СИБЭКО», которая подтвердит его статус совладельца компании.







По словам Александра Бурмистрова, продавцом акции выступил частный миноритарный акционер компании, его имя депутат не раскрыл.





Номинальная цена акции — 25 коп.





Еще 300 руб. депутат заплатил компании БКС, которая организовала сделку.







Уставный капитал «СИБЭКО» составляет около 8,35 млрд руб., он поделен более чем на 33,39 млрд обыкновенных акций, указано на сайте компании. Таким образом, доля компании, которую купил Бурмистров, составляет менее 0,000000003 %.







«Статус акционера позволит мне получить доступ к внутренним документам общества, в том числе, например, к документам на имущество, которое находится на балансе», — рассказал Александр Бурмистров.





Он признал, что муниципальные депутаты не имеют полномочий по контролю за деятельностью «СИБЭКО», хотя могут изучать работу другого поставщика — «Горводоканала», который является МУПом. «Губернатор вчера повысил [тарифы], все говорят о контроле. Возникает вопрос, какие механизмы контроля существуют», — говорит депутат.







По итогам 2015 года компания направила на выплаты акционерам 46 % чистой прибыли — т.е. около 495,85 млн руб. Таким образом, выплата на акцию составила чуть меньше 1,5 коп.







Депутат пояснил, что не является муниципальным служащим — только 5 из 50 депутатов горсовета работают на профессиональной основе и получают от муниципалитета зарплату. Остальные депутаты, в том числе Бурмистров, работают на освобожденной основе.







Покупка небольших пакетов акций — «проверенный способ» получить доступ к информации о компании, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров.





В то же время полный доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний советов директоров имеют только акционеры с не менее чем 25 % акций — это гарантировано ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», добавляет юрист.





Тем не менее, по словам Виталия Ветрова, даже с минимальным пакетом можно пытаться оспорить сделки компании — такое право есть у любого акционера.







В горсовете Бурмистров входит в состав фракции КПРФ и двух комиссий — по муниципальной собственности и по бюджету и налоговой политике. Самому Александру Бурмистрову принадлежит квартира площадью 43,3 кв. м, указано в его декларации. Прочего имущества у Бурмистрова нет. В горсовете он представляет округ № 23, который охватывает часть Ленинского района, включая часть Троллейного жилмассива, пл. Труда, ул. Широкая, Пархоменко и др.





19 декабря губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2017 года. В постановлении говорится, что холодная вода подорожает для новосибирцев на 20 %, горячая — на 15,9 %, водоотведение — на 20,1 %, отопление — на 14,9 %. Меньше всего подорожает электроэнергия (на 2,9 %) и газ (на 3,9 %).







Перед подписанием документ прошел согласование в горсовете Новосибирска на сессии 2 декабря. За это решение проголосовали 36 депутатов из разных депутатских объединений, против были только четверо, включая Бурмистрова, еще один депутат не голосовал. НГС.НОВОСТИ подробно писали о причинах этого решения — поставщики воды и тепла объявили о том, что им нужны деньги на ремонт изношенных сетей. Руководитель департамента по тарифам НСО Гарей Асмодьяров назвал еще одну причину для роста коммунальных платежей — излишняя экономность горожан.







13 декабря прокуратура НСО объявила об организации ежемесячных проверок «законности повышения с 01.07.2017 тарифов на коммунальные ресурсы, поставляемые населению города Новосибирска АО "СИБЭКО" и МУП "Горводоканал"». В частности, прокуроры заявили, что изучат «полноту реализации инвестиционных и производственных программ, обоснованность затрат на приобретение угля, транспорта, премирования высшего менеджмента компаний». После этого депутаты поменяли свою позицию: спикер горсовета Дмитрий Асанцев написал губернатору Владимиру Городецкому письмо с просьбой не повышать тарифы и внести этот вопрос на рассмотрение городских депутатов повторно. Тем не менее губернатор объявил, что тарифы все равно повысят, и сказал, что «готов взять ответственность на себя». В то же время Владимир Городецкий гарантировал, что обеспечит жесткий контроль за расходованием дополнительных средств, которые получат поставщики тепла и воды. В частности, по его словам, «добавочная выручка не пойдет на "Лексусы", а будет направлена на инвестиции по теплотрассам, трубам». Ранее НГС.НОВОСТИ проанализировали закупки компании «СИБЭКО» и нашли данные о приобретении двух Lexus LX 570 в максимальной комплектации стоимостью порядка 6 млн руб. за каждый. Договор о покупке одной из машин был подписан уже после решения городского совета о новых тарифах.

