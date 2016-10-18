Земля расступилась (фоторепортаж)

​То, что Новосибирск растет быстро, по-настоящему можно понять, только уехав из города лет на пять. Поскольку такая возможность есть не у всех, НГС.НОВОСТИ решили собрать несколько видов последних десяти лет. Таким город помнит каждый из нас, однако еще недавно существовавший Новосибирск больше не существует, потому что он за эти пять-десять лет уже стал выше, шире, а местами даже красивее.





Перед нами площадь Маркса в самом начале пути к своему нынешнему облику. Десять лет назад здесь был только один работающий торговый центр — ГУМ. Через дорогу от него располагался вещевой рынок, а на месте нынешнего ТРЦ «Сан Сити» была платная парковка. На фото 2007 года как раз запечатлены ее последние дни.







Открытый на днях аквапарк, кажется, строится уже целую вечность. Однако на самом деле еще в 2012 году на его месте не было ничего, кроме густого ивняка и песчаного берега.







Гостиница Marriott так прочно вписалась в ансамбль городского центра, что уже как-то странно представить на ее месте нечто другое. А ведь еще в 2008 году здесь стояло скромное двухэтажное здание, которое делили Центр по трудоустройству населения и магазин «Ветеран». Здание сгорело при не выясненных до конца обстоятельствах.







Построенный на углу ул. 1905 года и Нарымской жилой комплекс Клевер — нечастый пример современной, смелой архитектуры. Но еще в 2011 году на его месте стояло здание пересыльной тюрьмы НКВД, в котором в последние десятилетия размещался психдиспансер. В 2012 году при строительстве на площадке нашли огромное количество человеческих останков. Какое-то время по поводу уместности возведения на этом месте жилого дома шли споры, но, скорее всего, еще через пять лет уже мало кто вспомнит, что было здесь раньше.







Сразу несколько новостроек полностью изменили линию горизонта при спуске по ул. Военной. Если раньше (еще в 2012 году) доминантой на холме слева было скромное двухэтажное здание, то теперь за ним выросли сразу несколько высотных жилых комплексов. А весь этот район из странной пустоши, какими была богата карта Новосибирска, на глазах превращается в престижный и густозаселенный.







Еще каких-то четыре года назад у здания Молочного завода на ул. Урицкого можно было частенько видеть молоковозы. Несмотря на довольно обшарпанный внешний вид, внутри предприятие, последним владельцем которого была компания Danonе, было вполне современным и могло бы работать еще долгие годы. Однако владелец справедливо счел, что заработать на недвижимости в городском центре можно куда больше, чем на йогуртах и творожках. Сейчас компания бизнесмена Владислава Крючкова достраивает здесь жилой комплекс Milk House (самая дешевая однокомнатная квартира здесь стоит 5,8 млн руб.).







Здание Областного Законодательного собрания когда-то было единственной высоткой в этом районе. Но теперь на фоне новостроек вроде ЖК «Статус» Заксобрание смотрится скромным старомодным домом. То ли еще будет — сейчас вдоль ул. Кирова высотки взмывают в небо одна за одной.







В старину храмы всегда становились главными зданиями своего района или даже города, доминируя над всей остальной застройкой. Но времена меняются, предметы для поклонения тоже. И теперь аккурат за оградой храма в честь иконы Божьей Матери, выросли две многоэтажки, жители которых могут смотреть на верующих свысока.







Парк аттракционов на вершине холма слева от Коммунального моста еще недавно развлекал как мог взрослых и детей. Но всего за несколько лет на месте колеса обозрения появился целый жилмассив с собственным, можно сказать, горнолыжным комплексом, который начинается буквально у подъезда.







Когда-то давно здесь работал городской зоопарк, соседом которого была крупная автобаза. Зоопарк был перенесен в Заельцовский бор еще в 90-х (потом здесь вырос торговый комплекс «Юпитер»). А на место автобазы пришел торговый комплекс «Галерея Новосибирск». В результате стало лучше и зверям, и машинам, и живущим вокруг людям. И уже странно, что все здесь могло быть как-то иначе.











Стас Соколов