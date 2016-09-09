Командир, город покажешь? (тест)

Неожиданные и порой шокирующие фотографии Новосибирска, сделанные Яндексом и Google, — попробуйте показать знание города и угадать, в каком месте это снято

НГС.НОВОСТИ решили проверить, насколько хорошо новосибирцы разбираются в своем городе и обращают внимание на детали городского пейзажа. Для этого были собраны 12 снимков с панорам Яндекс.Карт и карт Google из разных уголков Новосибирска. Отметим, что большинство снимков отсняты Google в 2012 году, а «Яндексом» — летом прошлого года. Тем не менее в тесте отобраны места, которые за это время изменилось незначительно — однако узнать их будет непросто даже тем, кто считает себя знатоком города.

  • Суровые места. Это точно где-то на Затулинке, новостройки в самом конце Сибиряков-Гвардейцев.
  • Да это же Плющихинский — узнаю оригинальную архитектуру микрорайона.
  • Скорее всего, где-то на Горском — цветные коробки домов и полное отсутствие зелени.
  • Это где-то в районе Ини на Первомайке. Дачники там ходят.
  • Видел такой мостик через 2-ю Ельцовку между Танковой и Овражной.
  • Это где-то в Кировском. Там же речка есть, Тула вроде. 
  • Это во дворах на ул. Дуси Ковальчук, шаг в сторону от улицы сделаешь — и сразу другой мир.
  • Ул. Красный Факел — я хорошо Первомайку знаю.
  • Это угол Титова и Троллейной — шорты в полоску говорят о многом.
  • Это где-то в Затоне — вон высотки на правом берегу Оби выглядывают из-за кустов.
  • Нет-нет, это где-то на Владимировской, ниже к реке — и наоборот: вдали видно левый берег.
  • Все не так: это в центре, а на горизонте — новостройки на Военной.
  • Это поселок таунхаусов на Ключ-Камышенском плато — кирпич, черепица на крышах, все сходится.
  • Одно из зданий Академпарка, в двух шагах от наклонных башен-«гусей».
  • Таунхаусы в «Благовещенке» в Нижней Ельцовке — небольшие симпатичные дома, рядом лес.
  • Однозначно, стройка у Димитровского моста на левом берегу — там на ул. Чулымская сейчас строят несколько высоток, это одна из них.
  • Это в районе метро «Октябрьская», около Заксобрания. Там шаг в сторону сделаешь — сплошная стройка и дорог нет.
  • Угол Ипподромской и Танковой — около ЖК «Астра».
  • Это Расточка — чистый флорентийский ренессанс.
  • Застройка 1950-х. Это наверняка где-то в Дзержинском районе — ул. Глинки.
  • Видел такие дома в районе Богдашки или Александра Невского — там много сталинок.
  • Слышал, во дворах возле площади Кондратюка есть какая-то мечеть, наверное, это она и есть.
  • Это же мечеть возле «МЕГИ», просто фото на панорамах старое — главный минарет еще не построили.
  • На задворках ул. Красина есть мечеть, просто ее с главных улиц не видно, во дворах прячется.
  • Это частный сектор в Октябрьском районе — на ул. Восход за ГПНТБ, чего там только не увидишь.
  • Нет, это в другой части Октябрьского района — в двух шагах от автовокзала, на ул. Инская.
  • На ул. Чаплыгина в тихом центре видел такой особняк.
  • Малоэтажная застройка в «Новомарусино» — там много таких домиков.
  • В Краснообске такие таунхаусы строят — можно увидеть, когда туда с Северо-Чемского едешь.
  • Это Ключ-Камышенское плато — чувствуется простор и размах.
  • Это новый туннель между Барышево и Кольцово — недавно открыли, теперь на переезде стоять не надо.
  • Это в Железнодорожном районе — в двух шагах от вокзала Новосибирск-Главный.
  • Тоннель, ведущий к коллайдеру под Институтом ядерной физики.
  • Это в Затоне снято — вид на правый берег Оби.
  • Это около небольшого озера Верховое, в двух шагах от Ипподромской.
  • Это вид в сторону ул. Большевистская с Бугринского моста — там в районе «Ленты» много новостроек.

Михаил Руднев

Фото Google Maps (1–4, 7, 9, 12), Яндекс.Карты (5, 6, 8, 10, 11)

Командир, город покажешь? (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вы либо недавно приехали, либо не смотрите по сторонам, либо житель Академгородка.

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Командир, город покажешь? (тест)

Правильные ответы: 5/10

Достойно, но ездить без навигатора по Затулинке и ОбьГЭС пока рановато.

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Командир, город покажешь? (тест)

Правильные ответы: 5/10

Вы не в такси работаете? Такие кадры пропадают.

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