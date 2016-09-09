Командир, город покажешь? (тест)

НГС.НОВОСТИ решили проверить, насколько хорошо новосибирцы разбираются в своем городе и обращают внимание на детали городского пейзажа. Для этого были собраны 12 снимков с панорам Яндекс.Карт и карт Google из разных уголков Новосибирска. Отметим, что большинство снимков отсняты Google в 2012 году, а «Яндексом» — летом прошлого года. Тем не менее в тесте отобраны места, которые за это время изменилось незначительно — однако узнать их будет непросто даже тем, кто считает себя знатоком города.​