Командир, город покажешь? (тест)
Неожиданные и порой шокирующие фотографии Новосибирска, сделанные Яндексом и Google, — попробуйте показать знание города и угадать, в каком месте это снято
НГС.НОВОСТИ решили проверить, насколько хорошо новосибирцы разбираются в своем городе и обращают внимание на детали городского пейзажа. Для этого были собраны 12 снимков с панорам Яндекс.Карт и карт Google из разных уголков Новосибирска. Отметим, что большинство снимков отсняты Google в 2012 году, а «Яндексом» — летом прошлого года. Тем не менее в тесте отобраны места, которые за это время изменилось незначительно — однако узнать их будет непросто даже тем, кто считает себя знатоком города.
- Суровые места. Это точно где-то на Затулинке, новостройки в самом конце Сибиряков-Гвардейцев.
- Да это же Плющихинский — узнаю оригинальную архитектуру микрорайона.
- Скорее всего, где-то на Горском — цветные коробки домов и полное отсутствие зелени.
- Это где-то в районе Ини на Первомайке. Дачники там ходят.
- Видел такой мостик через 2-ю Ельцовку между Танковой и Овражной.
- Это где-то в Кировском. Там же речка есть, Тула вроде.
- Это во дворах на ул. Дуси Ковальчук, шаг в сторону от улицы сделаешь — и сразу другой мир.
- Ул. Красный Факел — я хорошо Первомайку знаю.
- Это угол Титова и Троллейной — шорты в полоску говорят о многом.
- Это где-то в Затоне — вон высотки на правом берегу Оби выглядывают из-за кустов.
- Нет-нет, это где-то на Владимировской, ниже к реке — и наоборот: вдали видно левый берег.
- Все не так: это в центре, а на горизонте — новостройки на Военной.
- Это поселок таунхаусов на Ключ-Камышенском плато — кирпич, черепица на крышах, все сходится.
- Одно из зданий Академпарка, в двух шагах от наклонных башен-«гусей».
- Таунхаусы в «Благовещенке» в Нижней Ельцовке — небольшие симпатичные дома, рядом лес.
- Однозначно, стройка у Димитровского моста на левом берегу — там на ул. Чулымская сейчас строят несколько высоток, это одна из них.
- Это в районе метро «Октябрьская», около Заксобрания. Там шаг в сторону сделаешь — сплошная стройка и дорог нет.
- Угол Ипподромской и Танковой — около ЖК «Астра».
- Это Расточка — чистый флорентийский ренессанс.
- Застройка 1950-х. Это наверняка где-то в Дзержинском районе — ул. Глинки.
- Видел такие дома в районе Богдашки или Александра Невского — там много сталинок.
- Слышал, во дворах возле площади Кондратюка есть какая-то мечеть, наверное, это она и есть.
- Это же мечеть возле «МЕГИ», просто фото на панорамах старое — главный минарет еще не построили.
- На задворках ул. Красина есть мечеть, просто ее с главных улиц не видно, во дворах прячется.
- Это частный сектор в Октябрьском районе — на ул. Восход за ГПНТБ, чего там только не увидишь.
- Нет, это в другой части Октябрьского района — в двух шагах от автовокзала, на ул. Инская.
- На ул. Чаплыгина в тихом центре видел такой особняк.
- Малоэтажная застройка в «Новомарусино» — там много таких домиков.
- В Краснообске такие таунхаусы строят — можно увидеть, когда туда с Северо-Чемского едешь.
- Это Ключ-Камышенское плато — чувствуется простор и размах.
- Это новый туннель между Барышево и Кольцово — недавно открыли, теперь на переезде стоять не надо.
- Это в Железнодорожном районе — в двух шагах от вокзала Новосибирск-Главный.
- Тоннель, ведущий к коллайдеру под Институтом ядерной физики.
- Это в Затоне снято — вид на правый берег Оби.
- Это около небольшого озера Верховое, в двух шагах от Ипподромской.
- Это вид в сторону ул. Большевистская с Бугринского моста — там в районе «Ленты» много новостроек.
Михаил Руднев
Фото Google Maps (1–4, 7, 9, 12), Яндекс.Карты (5, 6, 8, 10, 11)
Правильные ответы: 5/10
Вы либо недавно приехали, либо не смотрите по сторонам, либо житель Академгородка.
Правильные ответы: 5/10
Достойно, но ездить без навигатора по Затулинке и ОбьГЭС пока рановато.
Правильные ответы: 5/10
Вы не в такси работаете? Такие кадры пропадают.