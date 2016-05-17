Интим на весь город

Все тайны новосибирцев оказались на поверхности благодаря соцсетям и государственным базам данных — корреспондент НГС.НОВОСТИ разузнала все про жизнь 9 случайных встречных

Интим на весь город

​Несмотря на то что в России существует закон о защите персональных данных, при желании в интернете можно найти немало информации о человеке, в том числе его работе, друзьях, личной жизни, а также штрафах, проблемах с судебными приставами, ведения бизнеса и т.д. Не последнюю роль тут играют социальные сети, которые новосибирцы тщательно заполняют своими самыми сокровенными моментами жизни. Не отстают и технологии — например, недавно фотограф из Санкт-Петербурга опубликовал фотопроект, в котором совместил фото случайно снятых в московском метро людей с их фото из «ВКонтакте» — каждого из них он сумел найти за считаные минуты через специальное приложение. Корреспондент НГС.НОВОСТИ поставила небольшой эксперимент: запоминала имена и фамилии случайно встреченных за день людей — а после попыталась узнать, кто они такие. И пришла к пугающему выводу: узнать можно всё и про всех. Настоящие имена всех описанных в статье людей есть в распоряжении редакции, однако изменены при публикации.

Стоматолог Станислав А., к которому удалось попасть на утренний прием. Как выяснилось из соцсетей, он и в самом деле, как можно было подумать из-за внешности, — байкер, причем поклонник Harley-Davidson: на фото стоит рядом с огромным блестящим мотоциклом. По данным «СПАРК», он также является учредителем еще одной компании, связанной с информационными технологиями. Несмотря на то что в его профиле в нескольких соцсетях информации о детях почти нет, из аккаунта его жены, которая старше на год, ясно, что он многодетный отец. В семье трое детей — мальчик и две девочки, младшей 5 лет. Буквально пару месяцев назад чета летала в Москву. На одном из форумов в 2012 году Станислав предлагал участникам форума забрать у него шины Bridgestone. На странице его матери — целый альбом из поездки в Париж, куда родители ездили пару лет назад. Папа дантиста является почетным членом общества охотников и рыболовов области, главный трофей — марал.


Брат стоматолога занимается предпринимательством — шьет чехлы для мебели и сумки. В базе судебных приставов за ним числится долг больше 180 тыс. руб., которые он должен выплатить по решению суда Заельцовского района. В картотеке суда поясняется, что это долг за кредит, который он взял у Ханты-Мансийского банка. По данным «СПАРК», в 2010 году родственник закрыл одно предприятие, в 2011-м зарегистрировал новое.


На сбор информации о стоматологе и его семье ушло примерно 40 минут.


Продавцы-консультанты. Пока Екатерина Б. (как выяснилось из соцсетей, на бейдже — фамилия мужа) помогает выбрать колготки посетительницам магазина «Монро», быстрый поиск по фамилии показывает: недавно выложила фото в альбом «корпоративчики», где довольные дамы обнимают кеги с пивом. Кроме того, автор нашла ее фотографии с отдыха на Телецком озере в 2011 году, куда девушка ездила с мужем. Судя по всему, Екатерина неплохо вышивает картины. Над одной из них — подарком маме, — как рассказала она в комментариях, пришлось работать 2 года.


Консультант в магазине бытовой техники Антон Г. — высокий молодой человек, снующий в полупустом зале. Антону 31 год, недавно у него родилась дочка — рассказывают его личные странички в соцсетях. Живет он в районе площади Карла Маркса, а 3 года назад он с женой Галиной ездил в Таиланд. У нее другая фамилия, но найти Галину несложно — Антон дал ссылку на страничку жены и получил заслуженный комментарий от своего друга по поводу красоты супруги. Зарабатывает на жизнь она пошивом игрушек на заказ.


На страницах Галины — все подробности свадьбы, беременности и первых дней жизни с ребенком. Все это удается выяснить, пока консультант объясняет очередному покупателю, какие наушники лучше брать.


Продавец кофе в метро: хотя у молодого человека на бейдже имя Александр, в интернете его зовут Дмитрий — узнать это удается через приложение, которое ищет странички в соцсетях по фото с мобильника. В том, что это он, сомнений нет — в профиле несколько фотографий, на которых Александр одет в ту же зеленую кофту, в которой работает. Пока наливает кофе и предлагает выбрать шоколадку, выясняется, что ему 24 года, недавно окончил пединститут. Он романтик — на «стене» несколько постов с отрывками из стихов и прозы о душевных терзаниях. «Нет полета — крылья потеряны, и никто больше не заставит меня летать», — прочитала автор на странице Дмитрия/Александра, прежде чем он с улыбкой вручил американо.


Социальный педагог общеобразовательной школы Андрей Ш. Пока обсуждаем вопросы воспитания, привычно ищу профили в соцсетях. У молодого человека все как и должно быть на странице у учителя — ничего лишнего, все прилично. Чуть больше можно понять из страницы жены. Свадьба была, оказывается, год назад. В интернете по номеру телефона нашлось его резюме, выложенное несколько лет назад, — среди своих достоинств Андрей назвал умение убеждать и решать конфликтные ситуации. Выяснилось, что у учителя истории есть и юридическое образование.


Сотрудница отдела образования Заельцовского района Алина Ч. Строго одетая девушка, которая выдала автору талон посетителя. Ожидая приема специалиста, корреспондент узнала, что Алина разводит громадных улиток: одну из них, судя по комментариям под фото, зовут Аполлон.


Сотрудница Сбербанка Татьяна Д. Здесь поиск по фамилии в соцсетях снова дал сбой, но даже по неудачному фото на телефон приложение тут же выдало ее аккаунт. Судя по страничке, девушка старательно готовится к лету — 3 месяца назад коллекция ее видеозаписей стала стремительно пополняться мастер-классами в стиле «Как убрать жир с живота и боков». Словно предлагая оценить результаты, девушка в этот момент поднимается и идет к принтеру — судя по всему, ролики пошли ей на пользу, но тренировки бросать пока рано.


Случайные попутчики из отпуска. Уже вечером автор решила рассортировать фотографии из недавнего отдыха во Вьетнаме — на одном из фото обнаружился листик с фамилиями туристов, вылетающих в Новосибирск в один день с автором. В списке — несколько фамилий, в том числе — взрослой влюбленной пары, которая жила в одном из соседних номеров. Первый же запрос в Яндексе выдал: женщина — актриса одного из новосибирских театров. Судя по фотографиям на сайте театра и списку ролей, ее амплуа — это роковые женщины. Ни у нее, ни у ее спутника Максима М. в социальных сетях нет совместных фотографий — зато быстро выясняется, что он сочиняет песни, в том числе для репертуара спутницы.


Психотерапевт Игорь Лях считает: желание поделиться откровенной информацией о своей жизни в социальных сетях связано, в числе прочих причин, с потребностью человека в признании, в благодарности, социальной значимости — но среди друзей. «Человек испытывает абсолютно иллюзорное ощущение безопасности, защищенности, что ты можешь общаться только с тем, кто тебе нравится, кто тебя лайкает, и как будто ты можешь забыть про всех остальных. У человека нет четкого разграничения, насколько интернет-друзья являются друзьями в полном смысле этого слова. Лайкнули? Значит, нравлюсь. Тот, кому нравится, приобретает значение друга». Меж тем, предупреждает эксперт, это чревато глубоким неврозом с социальными фобиями. «В реальной жизни есть возможность избавиться от агрессии в конфликте — поругаться, обидеться, а в виртуальном сложнее разобраться с человеком, которого ты не знал никогда, — это кризис некого доверия своей способности разбираться в людях», — предупреждает психотерапевт.



Елизавета Михеева
Фото Александра Ощепкова

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