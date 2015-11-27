«Маму? Ищем, но всех хороших уже разобрали»

В Новосибирской области больше тысячи отцов-одиночек — нескольким из них в ноябре вручили геройские знаки «Отцовская слава». Мужчинам, которые воспитывают детей самостоятельно, приходится несладко: вместо футбола и баров — ежедневные стирка-уборка-готовка. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отыскала трех отцов-одиночек с кинематографичными историями семейной жизни, и расспросила их: как они стали отцами-одиночками, есть ли особенности чисто мужского воспитания, где они ищут — и ищут ли вообще — детям новую маму и с какими сторонами семейной жизни они были меньше всего готовы столкнуться.

Александр Максименко (35 лет) и Глеб (3 года):

Олег Мостовой (57 лет), Андрей (15 лет), Влада (14 лет), Даниил (13 лет), Вероника (11 лет) и кот Василий:

Евгений Еринцов (57 лет) и Роман (14 лет):

— получила наследство там, тайком устроила развод через суд. Рассчитывал, что она вернется, но она оттуда уже пишет: «Будь хорошим папой, я не вернусь». Ему 2,2 года было, когда это все случилось. Сейчас обида прошла, уже наплевать, у нее своя жизнь. Она не лезет к нам, а мы не говорим о ней. [Сын] не спрашивает о ней — взял привычкой называть бабушку мамой., по профессии дизайнер интерьеров. Когда с ребенком остался — не стало времени на переговоры ездить. Бабушка, мама моя, — тоже работает, приходится выкручиваться. В первое время было тяжело, сейчас наладилось., суп варить, по ночам вставать я умел с самого его рождения. Купать, попу вытирать и так далее. В стирке он мне помогает — только загружаешь, начинает тоже туда вещи складывать. Пропылесосить помогает, папе документы приносит. Сижу по работе если с каким-то проектом, он помогает какие-то штуки там подвинуть, нарисовать что-то. (Она говорила, что в Европе ему будет лучше: «Европа — это не ваша Рашка». Она как-то сказала, что даже с миллионером в России жить не будет.Наследник есть, но я не хочу, чтобы он на папиной шее ехал, чтобы мажорчик какой-то был, не хочу, чтобы ребенок у меня вырос эгоистом, хочу воспитать его хорошим человеком.— там он не висит у меня на шее: папа то, папа се. () От поездок по друзьям… Тоже от этого пришлось отказаться, пришлось завязать с клубами, вечеринками. С некоторыми друзьями, бывает, по выходным в бильярд играем, если я бабушке на пару часов его оставлю.Я не хочу заменять ему маму. Бóльшая проблема — избавиться от девушки. (, а потом с их матерью познакомился, Еленой. И ту понесло вдруг сильно уж яростно — я в принципе не мечтал о таком счастье, сразу много. Практически каждый год, каждый год [рожала]. В итоге она надорвалась — родила 22 апреля ее, в день Ленина (), а через 12 дней умерла.Она в детдоме росла почти до 3 лет, к ней в гости ходил. А кто бы с ней сидел? Я постоянно работал. В то время, когда они были маленькие, — я ночами, только ночами работал на кирзаводе. () Да они в курсе. Я не знаю, кто-то помнит из вас вообще ее? () Отец у жены — профессор, мать тоже два института закончила… Они даже к дочке на могилу не ездят.У меня зарплата примерно 30 [тыс.] с копейками. В «Ленте» каждый день больше тысячи оставляем. В лагеря — всё, больше ездить не будем уже на халяву, за счет государства. Надо собрать справки по доходам, потом МФЦ, Пенсионный фонд, потом пойти в Ленинскую администрацию, медкомиссию и т.д. Вообще больше не буду никаких справок собирать, это такая беготня! Я лучше другим чем-нибудь займусь или дома полежу.Моя профессия… менеджер по поставке тепла людям в «Гортеплоэнерго». Если задерживаюсь, звоню, говорю: сами себе ужин готовьте, когда приду — не знаю. В основном я готовлю… () Ага. Это в микроволновке сделать себе бутерброды. Ассортимент у меня убавился: котлеты, лапша, овощи. Манную кашу, говорят, надо детям варить. Ну сварил я эту кашу, что ее потом, в унитаз сливать? Не едят они ее. Что у нас на завтрак… шоколадка стабильно. Надо бы пораньше встать, сырники сделать.Мне уже 58 лет почти! Если по возрасту искать, то она наверняка больная, то это болит, то другое, да ну!Спокойно иди, хоть до утра. Только куда идти — идти некуда. Я раньше ездил на моря разные, города разные, а сейчас инфляция все съедает.Мы один раз вместе ходили в кино, мне не понравилось, 3D там какое-то. Больше не пойду, все такое темное.) Да какая разница. Мы еще телескоп собираем, на лыжах ходим.Телефоны у всех есть. Они еще раньше звонили по телевизору в лохотроны, а потом мне долги приходят по 900 руб. Бить, конечно, не бью, бывает — слегка наору., 16 лет прожил с женщиной, взял ее с ребенком, вырос общий сын Михаил, оба здоровые. Девочку не удочерял, но она меня папой зовет. Такая бизнес-леди на своей машине. Как развелся, жил один долго, потом познакомился с женщиной… Все было нормально. Она не бедная, у нее техническое образование, две квартиры. Она нормальная — ну, не толстая, не жирная. Потом стал замечать, что у нее проблемы с психикой. Вялотекущая шизофрения. Чтобы не слышать этих голосов, она пить стала.Ребенок родился больной, 2 кг 400 г, его сразу определили в 4-ю больницу. Жизнь спасли, но инвалидность все равно сейчас есть. Сначала поставили ДЦП, сейчас переделали на «органическое поражение центральной нервной системы».и дал свою фамилию, изменил с фамилии матери. Сейчас она живая, инвалид 2-й группы по психиатрии, ее квартиру захватили нерусские. Водки ей нальют, а сами водят девушек легкого поведения. Я туда приходил — там беспорядок везде, презервативы валяются. Мне ничего от нее не надо, только бы на сына квартиру оформила., собираю справки. Я бы его лучше в театр сводил или в церковь, построили новую тут.на ул. Семьи Шамшиных по всем этим пробкам, хорошо, старший сын машину дает. Распорядок довольно-таки жесткий: в 6 подъем, учится он в коррекционной школе в Кировском районе. В два часа забираю оттуда и дома занимаюсь. Заново изучаю, как перемножить минус на минус. В простой школе он программу не потянет. Дети там всякие, конечно… Как-то зуб выбили, но он () был молочный, привлекать никого не стали. Но все равно неприятно.на хлебомакаронном объединении «Обь», потом на трикотажном объединении, в перестройку — водителем, потом проводником на железной дороге, охранником. История случилась: я упал с турника, теперь инвалид. Поскольку сам пенсию получаю, мне пособие на ребенка не положено, таков у нас закон. На двоих у нас в районе 20 тыс., наверное, чуть-чуть побольше. Вот фонд «Детские домики» компьютер подарил, я Роме всякие игры покупаю, пусть развивает мелкую моторику., люки снимал — поймают менты и поставят на учет. У него есть нормальные друзья, пусть общается с ними. В библиотеку он ходит, любит читать., возможности нет. Да и мне надо на кого-то оставить квартиру, у меня тут цветы, их надо поливать. Птицы были — щеглы, — но мы от них отказались, животных держать — много суматохи., но в моем возрасте всех хороших уже разобрали. Молодым моя старая физиономия откровенно не нравится, а мне старухи тоже не нравятся. Я общаюсь с женщинами, у меня все в порядке с личной жизнью. () Рома уже большой, ему 14 лет, он получил паспорт, он все понимает не хуже нас с вами.